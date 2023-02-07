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Бюджетные «ножницы»: доходы в январе упали на 35%, а расходы выросли на 59%

По предварительной оценке Минфина РФ объем доходов федерального бюджета в январе 2023 г. составил 1356 млрд руб., что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 г.. При этом расходы составил 3117 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

–  Нефтегазовые доходы составили 426 млрд руб. и снизились к январю 2022 года на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, – говорится в сообщении.

С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения.

Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд руб. и снизились к январю 2022 г. на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

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– Сокращение поступлений внутреннего НДС к аналогичному периоду прошлого года в том числе связано с действием ускоренного порядка возмещения НДС (введенного с апреля 2022 г.), – поясняют в Минфине.

Объем расходов федерального бюджета в январе 2023 г. по предварительной оценке составил 3117 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

– Ускорение финансирования расходов в начале года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 г., – отмечают в Минфине


/ Сибирское Информационное Агентство /
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