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Продажи автокредитов в Сибири по итогам января на треть превысили результат января 2022 года

В первый месяц 2023 года ВТБ предоставил розничным клиентам в Сибирском федеральном округе автокредиты в объеме более 400 млн рублей, что на 37% превышает показатели января 2022 года. Средний чек кредита на покупку авто составил более 1,1 млн рублей, за год он снизился на 5%.

По данным банка, лидерами по объему автокредитования в Сибирском федеральном округе стали Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области, на топ-3 регионов приходится две трети продаж кредитов на покупку автомобилей в СФО.

В целом по стране, по оценке ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств порядка 75 млрд рублей, что на 6% превышает итоги декабря 2022 года. Клиенты банка в январе заключили около 5,7 тысяч сделок на 6,9 млрд рублей.

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Около 60% в структуре общероссийских продаж заняли транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство неуклонно удерживает Lada - ее доля в выдачах ВТБ составила 40%. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались Haval (около 5% от общего количества выдач в январе).

По оценке ВТБ, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков в сегменте автобизнеса продолжит расти. При благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов в целом за год могут значительно превысить результат 2022 года. Важными факторами роста станут развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая и приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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