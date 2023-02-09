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Число жертв сильного землетрясения в Турции выросло до 12,3 тыс.

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В результате сейсмособытия в стране погибли 12 391 человек, 62 914 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

После землетрясения магнитудой 7,7 произошло еще одно землетрясение в 13.24. Магнитуда землетрясения, эпицентр которого находился в районе Эльбистан города Кахраманмараш, составила 7,6.

Стихия вызвала разрушения в Кахраманмараше, Килисе, Диярбакыре, Адане, Османие, Газиантепе, Шанлыурфе, Адыямане, Малатье и Хатае.

В письменном заявлении AFAD отмечается, что 6 февраля 2023 года после землетрясений магнитудой 7,7 в Пазарчикском районе Кахраманмараша и 7,6 в Эльбистане произошло 1052 афтершока.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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