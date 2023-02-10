32% сибиряков стали больше следить за здоровьем после пандемии COVID-19

Значительная часть сибиряков стала тратить больше денег на лекарства, тщательнее следить за своим здоровьем и заниматься физкультурой и спортом под влиянием пандемии COVID-19. Две трети жителей СФО тратят на свое здоровье не более 5 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

32% опрошенных стали больше следить за своим здоровьем после пандемии.

У 55% отношение к личному здоровью не изменилось: из них 32% тщательно следили за этим и до пандемии, а 23%, напротив, как не занимались этим до ковида, так не занимаются и сейчас. Только 2% после пандемии стали меньше заботиться о своем здоровье. 11% затруднились с ответом.

19% респондентов из-за пандемии стали лучше относиться к ЗОЖ и больше заниматься физкультурой и спортом. Больше всего таких на Урале (34%), а также в Центральном федеральном округе и в Москве и Московской области (по 33%). Меньше всего на Дальнем Востоке (18%) и в Сибири (19%).

68% не изменили отношения к ЗОЖ и занятиям физкультурой: из них 43% делали это до ковида и продолжают сейчас, 25% как не вели, так и не ведут здоровый образ жизни. При этом хуже относиться к ЗОЖ и физкультуре стало лишь 4%, а 9% затруднились с ответом.

У 40% опрошенных увеличились расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии (у 30% скорее увеличились, у 10% определенно увеличились).

Лишь у 6% расходы на лекарства по сравнению с пиком пандемии снизились (у 3% скорее, у 3% определенно). Причем этот показатель достаточно равномерно распределяется по всем регионам. 48% заявили, что тратят на лекарства примерно столько же, сколько на пике пандемии. Еще 6% затруднились с ответом.

Расходы на вызов и посещение врачей за последний год выросли у 18% опрошенных (у 13% скорее, у 5% определенно). Только у 5% эта статья расходов снизилась (у 3% скорее, 2% определенно). При этом у 71% траты на врачей не изменились. Еще 6% затруднились с ответом.

«Рост расходов на медицину закономерен и связан с повышением цен на медицинские услуги, в среднем повышение составило порядка 12-15% - это уровень медицинской инфляции, при этом в стоматологии рост достигал 40% и более, - комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах». - Снижение уровня медицинской инфляции в 2023 году не ожидается. А будет ли рост сильным или умеренным, очень зависит от того, насколько быстро и полно клиники смогут перейти на российские расходные материалы и препараты».

29% опрошенных тратят на свое здоровье меньше 1000 рублей в месяц. У 37% личный месячный бюджет на здоровье составляет 1-5 тысяч рублей, 10% тратят 5-10 тысяч рублей, 7% – 10-20 тысяч рублей, 2% – более 20 тысяч рублей в месяц. 16% затруднились оценить расходы на свое здоровье.

*Опрос проведен банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 1–6 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.