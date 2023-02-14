Продолжит ли дешеветь аренда жилья в Москве?

В январе она уже подешевела на 3%, сообщают «Известия».

В январе 2023 года аренда московской студии снизилась на 2%, однушки – на 4%, двушки – на 9%, трешки – на 25% по сравнению с январем 2022 года. В феврале цены упали еще на 3%. Так, снять студию в Москве можно за 50 тыс. рублей, однокомнатную квартиру – за 45 тыс. рублей, двухкомнатную – за 65 тыс. рублей, трехкомнатную – за 110 тыс. рублей в месяц. В целом рынок арендного жилья в Москве оценивают как инертный.

Скорее всего, снижение стоимости съемного жилья в Москве будет недолгим. Это явление можно объяснить совокупностью нескольких факторов, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.