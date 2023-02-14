Активный январь: спрос на ипотеку на хорошем уровне

На фоне рекордных показателей декабря 2022 года, когда россияне взяли в Сбере 120 тыс. ипотек, первый месяц 2023 года также можно назвать активным: 53 тыс. сделок — всего на 5% меньше, чем в январе 2022 года, отмечают аналитики Домклик, изучившие спрос на ипотеку в первом месяце 2023 года.

В топ-5 регионов по количеству выданных ипотек вошли Москва (3,6 тыс. сделок), Московская область (3,2 тыс.), Краснодарский край (2,8 тыс.), Тюменская область (2,7 тыс.) и Башкортостан (2,4 тыс.). Любопытно, что начиная с сентября 2022 года в пятёрку лидеров больше не входит Санкт-Петербург.

Сравнение данных за январь 2022 года и январь 2023 года показывает снижение спроса на жилищные кредиты в Санкт-Петербурге (-36%) и Москве (-18%) и укрепление ипотечного рынка в нестоличных мегаполисах. В число лидеров по приросту количества ипотечных сделок Сбера вошли Краснодарский край (+37%), Тюменская область (+10%), Республика Башкортостан (+6%) и Красноярский край (+7%).