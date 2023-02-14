Кобзев: Необходимы системные решения в энергоснабжении Иркутского и Шелеховского районов

В населенных пунктах Иркутского и Шелеховского районов фиксируется ненормативная нагрузка на электросети, которая становится причиной аварийных отключений. Сегодня на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обсуждали, как обеспечить бесперебойное энергоснабжение. Власти предлагают провести инвентаризацию энергомощнстей, разработать комплексную программу развития территорий, а также задействовать все механизмы государственных программ.

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе вопросы перспективного развития системы энергоснабжения региона обсуждались на совещании под руководством заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса. В выходные состоялась встреча с жителями Иркутского района, которые рассказали о бытовых проблемах, связанных с перебоями в работе систем жизнеобеспечения.

По информации Иркутской электросетевой компании, антирейтинг территорий по бездоговорному потреблению электроэнергии в 2022 году возглавил Иркутский район. Зафиксированы случаи незаконного подведения ЛЭП к застраиваемым жилыми домами площадкам в целях ускорения продажи недвижимости. В населенных пунктах фиксируется повышенная нагрузка на сети, которая становится причиной аварийных отключений. В результате страдают жители.

– Много обращений с просьбами о помощи поступает в социальных сетях. Энергетики оперативно реагируют, восстанавливают энергоснабжение, но этого недостаточно. Необходимы системные решения, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона обозначил необходимость проведения инвентаризации энергетических мощностей на территории Иркутского района. Также он озвучил ряд решений, принятых по итогам встреч с жителями. В частности, для перехода к плановому индивидуальному жилищному строительству на территориях Иркутского и Шелеховского районов нужно проработать возможность передачи полномочий поселений на районный уровень.

Кроме того, необходимо разработать концепцию комплексного освоения Иркутского и Шелеховского районов на ближайшие пять лет, позволяющую задействовать механизмы программ «Стимул» федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда», «Комплексное развитие сельских территорий». В дополнение требуется проанализировать границы населённых пунктов, входящих в состав поселений, и при необходимости их пересмотреть, исходя из прогноза развития энергетических мощностей. В числе решений проработка возможности привлечения дополнительного финансирования за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в целях модернизации систем энергоснабжения, а также механизмов повышения энергоэффективности зданий.

– Важно не допустить отключения электроэнергии в жилых домах в зимний период. Это вопросы социальной ответственности и безопасности жителей в сложных климатических условиях Сибири! – заявил Игорь Кобзев.

На прошлой неделе представители региональной власти и Минэнерго обсуждали строительство нового объекта для выработки электроэнергии на юго-востоке Сибири. Место строительства нового объекта пока не определено. В Минэнерго собирают информацию для принятия решения. Власти Приангарья подчеривают, что регион нуждается в дополнительных энергомощностях уже сейчас, учитывая потребности крупных инвестпроектов и бурное жилищное строительство. Эн+ также выступает за строительство нового объекта на территории Иркутской области, именно здесь фиксируется резкий рост энергопотребления (+8% к 2022 году).

Напомним, что также в качестве площадки для строительства новой генерации рассматриваются Забайкальский край и Республика Бурятия.