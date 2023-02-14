Продажи LADA на российском рынке достигли доли в 46%

Отечественная LADA установила очередной рекорд на рынке: в шестую неделю года (с 6 по 12 февраля 2023-го) доля марки достигла рекордных 46% от общего числа купленных в России новых легковых автомобилей. Кроме того, она превышает 40% уже четвертую неделю подряд. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Всего за прошедшую неделю в стране был куплен 12 491 новый легковой автомобиль, из них 5 752 - марки LADA. В пятерку марок-лидеров вошли также три китайских бренда (Chery, Haval, Geely) и корейский Kia. На долю этой пятерки пришлось 74% всего рынка новых легковых автомобилей.

Что касается других результатов шестой недели года, здесь эксперты отмечают, что в целом объем новой автомобильной техники в России за этот период составил 16 624 единицы. На легковые машины пришлось 75%, которые разошлись тиражом в 12 491 экземпляр. Примерно 14% заняли грузовики (2 331 шт.), оставшиеся 11% поделили между собой LCV и автобусы (1 429 и 373 шт. соответственно).

Об основных тенденциях рынка и прогнозах экспертов на 2023 год мы поговорим во время форума «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы», который состоится 15 февраля в Москве. Форма участия – очная и онлайн. Посмотреть программу форума и зарегистрироваться для участия можно здесь.

*АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».