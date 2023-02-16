США не поддерживает планы Украины по нападению на Крым

Штаты опасаются реакции России, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание Politico.

США не будут подталкивать Украину к наступлению на Крым из-за связанных с реакцией России рисков, заверил Блинкен экспертов. Два источника Pollitico отметили, что он не считает возможное наступление мудрым решением Киева

Если Украина попытается вернуть Крым, это станет «красной линией» для России, а потому США не стимулируют ВСУ начинать соответствующую операцию, чтобы не вызвать «широкий ответ» Москвы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с группой экспертов по Zoom.