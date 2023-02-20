Новости

Одной из главных тем послания Путина Федеральному собранию станет СВО

Спецоперации президент России Владимир Путин уделит большое внимание, передают «Известия» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Это [Спецоперация – прим. ред.], я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. <...> Конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – сказал представитель Кремля.

Путин огласит послание 21 февраля в Гостином Дворе.

Читайте также:

Чемезов рассказал об увеличении производства некоторой военной продукции в 50 раз
20 февраля 2023
Вопрос поддержки участников СВО из ЧВК обсудят в правительстве
17 февраля 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (328)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию. Что дальше?
Иркутская область стала победителем туристической премии Russian Travel Awards
Нейросеть сгенерировала человеческий облик города Иркутска
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес