Одной из главных тем послания Путина Федеральному собранию станет СВО

Спецоперации президент России Владимир Путин уделит большое внимание, передают «Известия» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Это [Спецоперация – прим. ред.], я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. <...> Конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – сказал представитель Кремля.

Путин огласит послание 21 февраля в Гостином Дворе.