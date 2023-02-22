ВТБ фиксирует увеличение спроса на ипотеку в феврале. С начала месяца клиенты банка оформили свыше 10 тысяч жилищных кредитов на 55 млрд рублей, что на 20% превышает результат за весь январь. По оценке ВТБ, до конца февраля активность ипотечных заемщиков продолжит расти.

Наибольший спрос на ипотеку приходится на Москву и область: здесь с начала месяца заемщики оформили в ВТБ кредиты на 22 млрд рублей. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край, где банк выдал ипотеку более, чем на 5 млрд рублей, а также Санкт-Петербург с Ленинградской областью (4,2 млрд). Льготные и рыночные программы занимают примерно по 50% в структуре продаж банка.

«В феврале ипотечные заемщики увеличили спрос на ипотеку: текущие продажи уже на 20% превышают итоговые показатели января, а по результатам всего месяца мы ожидаем прирост минимум в 1,5 раза. Схожую тенденцию мы наблюдаем по всему рынку, основные факторы – большой выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также предложения в рамках субсидированных программ застройщиков. При этом результат февраля этого года может оказаться ниже прошлогоднего уровня, когда львиная доля продаж была сформирована на последней неделе месяца в ожидании резкого роста ставок по кредитам», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По прогнозам ВТБ, в целом в 2023 году выдачи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет двигателем всего розничного кредитования, портфель которого в этом году может превысить 30 трлн рублей с учетом секьюритизации. Основной спрос ипотечных заемщиков будет фокусироваться в сегменте вторичной недвижимости – по оценке ВТБ, на готовые объекты будет приходиться примерно 6 из 10 кредитов на рынке.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотеки. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка клиенты могут от 10,9% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для заемщиков, которые оформляют онлайн-заявки, в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. По ипотеке с господдержкой на новостройки средства можно получить под 7,7% с учетом дисконта за использование цифровых сервисов. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (в ДФО - от 4,7%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.