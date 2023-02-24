Губернатор показал, как живут бойцы из Иркутской области в зоне спецоперации

Глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил зону спецоперации, где находятся бойцы из Приангарья – он рассказал и показал, как они живут, в своем телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

«Посмотрел условия проживания. Оценил, как и где проходит подготовка военнослужащих. Это крайне важно для них. Парни действительно возмужали. Никакого страха в глазах. Воины. Успехи наших ребят отмечены руководством военный части», – поделился губернатор и добавил, что формы поддержки военнослужащих и их семей в Принагарья будут расширять.

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

Игорь Кобзев выслушал пожелания от парней – их обращения взяты в работу. «С большим удовольствием пожал руку каждому, они – мужчины с большой буквы, настоящие защитники нашей Родины», – отметил глава.