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Губернатор показал, как живут бойцы из Иркутской области в зоне спецоперации

Глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил зону спецоперации, где находятся бойцы из Приангарья – он рассказал и показал, как они живут, в своем телеграм-канале.

<p>Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева</p>

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

«Посмотрел условия проживания. Оценил, как и где проходит подготовка военнослужащих. Это крайне важно для них. Парни действительно возмужали. Никакого страха в глазах. Воины. Успехи наших ребят отмечены руководством военный части», – поделился губернатор и добавил, что формы поддержки военнослужащих и их семей в Принагарья будут расширять.

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<p>Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева</p>

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

Игорь Кобзев выслушал пожелания от парней – их обращения взяты в работу. «С большим удовольствием пожал руку каждому, они – мужчины с большой буквы, настоящие защитники нашей Родины», – отметил глава.


<p>Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева</p> <p>Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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