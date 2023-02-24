Многодневные гонки на собачьих упряжках стартовали в Иркутской области

Впервые за 7 лет в Иркутской области стартовали гонки на собачьих упряжках Baikal Race – 2023 на дистанцию в 480 км – ранее аналогичное событие состоялось в 2016 году, сообщает SIA.RU.

Фото SIA.RU

Гонщики отправились в путь от ледокола «Ангара» 23 февраля – они будут в дороге около 3 суток. В состязании участвуют шестеро спортсменов, в том числе одна женщина. Они едут по трассе на упряжках с 10-12 собаками. Каюры борются за главный приз – 200 тысяч рублей.

Фото SIA.RU

В этот же день стартовали спортсмены на более короткий маршрут в 150 км – его преодолевают каюры на упряжках с 6-8 собаками и лыжники с 1-2 собаками. Чемпионам в каждой категории достанутся по 20 тысяч рублей.

Фото SIA.RU

По оценкам организаторов, на мероприятии присутствовали около 200 человек – все эти провожали спортсменов бурными овациями под музыку, которую каждый гонщик выбирал самостоятельно для своего старта.