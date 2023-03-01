Времена агрессивного торга на недвижимость прошли – эксперт

Инвестор заявил об окончании периода агрессивного торга на рынке недвижимости Москвы. На данный момент доля предложений на вторичном рынке, где сразу указана возможность торга по цене, составляет 6,94%. С марта 2022 года по февраль 2023 года она увеличилась с 4,81% до 6,94%. Однако эксперты отмечают, что хорошие времена для торга подошли к концу.

– Сегодня торг в Москве маленький и составляет около 200 тыс. рублей, а некоторые продавцы и вовсе цену вниз не опускают, поэтому времена хорошего торга ушли. Это связано с тем, что любой хороший торг держится на ситуации. Если паника, то торг, если не очень понятная ситуация – торг. Сейчас эти факторы ослабили своё влияние, и в итоге торг вернулся к привычным значениям, – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Эксперт отметил, что на данный момент нет условий для агрессивного торга такого, какой был осенью прошлого года.

– Ситуация сейчас устаканилась. Например, первые уехавшие в сентябре — октябре прошлого года делали общую доверенность на управление и распоряжение всем имуществом. Только через какое-то время люди стали делать доверенность на конкретный объект. Факторы страха, паники и непонимания того, что и как делать приводили, что торг был очень значительным, – добавил инвестор.