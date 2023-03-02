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Сбер сообщил о суточном рекорде заявок на ипотеку

27 февраля Домклик зафиксировал рекордный спрос на ипотеку: за сутки россияне подали в Сбербанк более 20,2 тыс. заявок на общую сумму 64,4 млрд рублей. Это максимальное количество заявок за всю историю банка. Аналитики Домклик объясняют такой результат сезонным оживлением рынка недвижимости, реализацией отложенного спроса после длительных выходных и высокой привлекательностью ипотечных программ Сбера.

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Топ-5 самых активных регионов за 27 февраля составили Московская область (более 1,3 тыс. заявок на 6,6 млрд рублей), Москва (более 1,2 тыс. заявок на 7,2 млрд), Тюменская область (почти 900 заявок на 3,4 млрд), Краснодарский край (более 800 заявок на 3,8 млрд рублей) и Республика Башкортостан (780 заявок на 2,2 млрд).

Больше всего заявок — 13,8 тыс. — россияне подали для приобретения вторичного жилья. На первичное пришлось 4,3 тыс. заявок.

Из льготных программ максимальным спросом пользовалась «Господдержка-2020» — 2,4 тыс. заявок за сутки. Далее идут «Семейная ипотека» (2,2 тыс.), «Дальневосточная ипотека» (372 заявки) и «Ипотека для IT» (100 заявок).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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