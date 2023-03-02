Дерипаска: Для развития Сибири нужны серьезные инвестиции

Образование, медицина, наука и транспортная инфраструктура – основные составляющие развития Сибири вообще и в период экономической турбулентности в частности. Такое мнение высказал основатель компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска 2 марта в ходе дискуссии «Сильная Сибирь: стратегия развития в новых условиях» на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

«Для Сибири образование, прикладная наука и мобильность ресурсов – человеческих, трудовых – основной вопрос. Мы пытались несколько регионов в верховьях Ангары развивать ускоренными темпами – это Богучаны, Тайшет. И, конечно, это очень непростая задача. [Нужны] дороги, железные дороги, аэропорты, [все] то, что называется «подходящие для жизни условия»: медицина, образование, спорт, досуг. Нужны серьезные инвестиции, без них не обойтись. Но тем не менее, это делать нужно», – объяснил промышленник.

В Тайшете Иркутской области и Богучанском районе Красноярского края действуют самые новые и современные алюминиевые заводы РУСАЛа. Предприятия работают на технологии предварительного обожженного анода и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Одновременно с заводами в населенных пунктах строились жилые микрорайоны для сотрудников, а также объекты социальной сферы: школы, детские сады, поликлиники. В общей сложности было создано более 5 тысяч рабочих мест.

Олег Дерипаска также отметил, что в условиях санкционного давления Запада России следует осваивать восточные рынки – Китай, Индия, Иран. Суммарную емкость этих направлений он оценил в 30 трлн долларов и 4,5 млрд населения.