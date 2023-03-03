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Как рост деловой активности в Китае отразится на мировой экономике?

Данные о деловой активности в стране по итогам февраля оказались лучше ожиданий экспертов, сообщает РБК Pro.

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Экономика Китая после отмены ограничений, связанных с COVID-19, восстанавливается гораздо успешнее, чем изначально предполагалось. Рост в обрабатывающей промышленности демонстрирует самые высокие темпы за более чем десятилетие, активность в сфере услуг растет, а рынок жилья стабилизируется.

Национальное бюро статистики КНР сообщило в среду, что индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности вырос до 52,6 в феврале, что является самым высоким показателем с апреля 2012 года. Для сравнения: в предыдущем месяце он составил 50,1. Аналогичный показатель, измеряющий активность в непроизводственном секторе (в том числе секторе услуг и строительном), подскочил до 56,3 с 54,4 в январе. Оба индекса превзошли ожидания экономистов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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