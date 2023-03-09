Зарплатные ожидания женщин в Иркутской области на 20 тыс. руб. ниже, чем у мужчин

Служба исследований hh.ru проанализировала женские резюме и выяснила, какую работу они ищут чаще всего, а также насколько поведение женщин на рынке труда отличается от поведения мужчин.

На женщин приходится 50% от всех актуальных резюме в Иркутской области. Чаще всего женщины региона ищут работу администраторами и менеджерами по продажам (по 10%), продавцами (9%), бухгалтерами (6%), секретарями и менеджерами по работе с партнерами (по 4%), а также операторами ПК, экономистами, офис-менеджерами, делопроизводителями и дизайнерами (по 3%).

Реже всего женщины рассматривают работу монтажниками, директорами по информационным технологиям, инженерами-электриками, сварщиками, грузчиками, дворниками, механиками, автослесарями и DevOps-инженерами – на каждую из этих специализаций приходится не боле 0,02% от всех женских резюме.

Топ-10 ярких отличий в поведении женщин и мужчин на рынке труда:

Самая популярная профессия среди женщин Иркутской области – администратор, а среди мужчин – водитель;

Средняя зарплата, которую женщины из Иркутской области указывают в своих резюме, составляет 40 тыс. руб. Мужчины в среднем рассчитывают на 60 тыс. руб.;

74% женщин считают, что их работодателю следует развивать программу заботы об эмоциональном здоровье сотрудников. Среди мужчин такого мнения придерживаются только 60%;

Женщины лишь на 5% реже мужчин называют работу и карьеру своим ключевым приоритетом на 2023 год (66% против 71%);

Планируя сменить профессию, женщины чаще всего рассматривают в качестве новой сферы деятельности «ИТ, интернет, телеком» (18%), «Административный персонал» (9%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (7%). Мужчины совпадают только по первому пункту: им интересны сферы «ИТ, интернет, телеком» (33%), «Высший менеджмент» (6%) и «Транспорт, логистика» (5%);

Женщины более активны при поиске работы: среди них 53% предпочитают не ждать и откликаться на вакансии самостоятельно. Среди мужчин так себя ведут только 43%;

Больше половины женщин (51%) видят смысл работы в самореализации, а вот среди мужчин таких оказалось лишь 40%. Впрочем, и у мужчин, и у женщин на первом месте все равно находятся деньги (78% и 79% соответственно);

И мужчины, и женщины в равной степени страдают от профессиональной деформации, однако проявляется она по-разному. Так, мужчины чаще всего становятся более циничными (38%), а у женщин развивается сверхсильное чувство ответственности (36%).

При поиске работы мужчины и женщины испытывают разные трудности. Так, 59% женщин жалуются, что им сложно найти работу с достойной заработной платой (среди мужчин таких – 47%). Еще 44% женщин хотят, но не могут найти работу недалеко от дома (среди мужчин – 34%).

Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками – 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше восьми часов в день и на 8% чаще работают в выходные.