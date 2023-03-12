Закрытые магазины Zara и Bershka в Иркутске могут занять универмаги российских дизайнеров

Президент Magic Group, создатель концепции Slava Александр Перемятов заявил, что в нескольких городах России на площадях закрытых бутиков, таких как Zara, Bershka и Adidas и других, появятся отечественные универмаги, передают «Известия».

«Достигнуты договоренности об открытии российских универмагов в местных ТЦ в таких городах, как Саратов, Ростов, Волгоград, Нижний Новгород, Иркутск, Рязань», – говорится в сообщении и отмечается, что магазины заработают уже в текущем году, начиная с весны.

Средняя площадь магазинов – около 1 тысячи квадратных метров. Универмаг российских дизайнеров Slava Concept уже заключил долгосрочный договор с Сити-парком «Град» в Воронеже, – бутик появится на площади, где ранее был Adidas. Параллельно готовится открытие двух универмагов Slava в ТЦ «Планета» в Перми на месте Zara и в ТРЦ «Гостиный двор» в Туле, где была Bershka.

«Сегодня у нас появилось много достойных игроков. <…> Если в Москве и Санкт-Петербурге российские дизайнеры представлены уже достаточно широко, то в регионах потребителям пока не была предложена альтернатива ушедшим международным брендам. Мы стараемся восполнить пробел», – резюмировал Перемятов.