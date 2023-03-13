Аналитики сомневаются в повышении ключевой ставки в марте

Ранее специалисты прогнозировали сохранение 7,5%, сообщает РБК.

Замедление текущего темпа роста цен и ожидание инфляции вблизи 4% весной позволит сохранить ключевую ставку неизменной, считают эксперты. ЦБ будет рассматривать и вариант с повышением, но он, по их мнению, не станет основным.

Наряду с сохранением ставки 17 марта будет рассматриваться и ее повышение на 25 б.п. – до 7,75%, допускает главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Но этот вариант не наберет большинства голосов, считает он. С тем, что ЦБ будет рассматривать вариант повышения до 7,75%, согласен и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Риторика ЦБ тоже останется неизменной, полагает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. «С момента последнего заседания 10 февраля макроэкономическая ситуация не изменилась существенно», – объясняет он.

На февральском заседании регулятор несколько ужесточил сигнал, отметив, что будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина при этом не стала исключать и возможность снижения ставки в 2023 году. Но этот сценарий, по ее словам, является менее вероятным.