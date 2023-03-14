Топ-10 самых дешёвых новостроек Москвы по версии Домклик

На столичном рынке новостроек много объектов, которые можно купить по низкой цене. Аналитики Домклик составили топ-10 московских ЖК с минимальными ценами на квартиры без отделки на конец февраля 2023 года. Минимальная цена квадратного метра у тройки лидеров – 115-142 тыс. рублей.

Лидером среди бюджетных новостроек Москвы стал ЖК «Борисоглебское» — средняя цена за квадратный метр в этом жилом комплексе — 115 тыс. рублей. На втором месте — ЖК «Цветочные поляны Экопарк» с ценой за «квадрат» 130 тыс. рублей, на третьем — ЖК «Бунинские кварталы», где стоимость квадратного метра составила 142 тыс. рублей. 45-метровую квартиру в новостройках, попавших в тройку лидеров, можно купить от 5,2 до 6,4 млн рублей.

Евгений Волобуев, руководитель аналитического центра дивизиона Домклик Сбербанка:

– На столичном рынке новостроек много объектов, которые можно купить по низкой цене. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке — около 273 тыс. рублей. При этом в недорогих ЖК цена за «квадрат» может быть от 100 до 200 тыс. рублей. Многие бюджетные новостройки встречаются за пределами МКАД. Самые выгодные предложения можно найти в жилых комплексах, расположенных в поселениях Новофёдоровское, Филимонковское и Сосенское.

Что влияет на цену жилья в новостройках

Расстояние до центра, близость метро

Большинство ЖК из топ-10 бюджетных новостроек находятся в пределах Новой Москвы, вдали от крупных объектов инфраструктуры и рабочих мест жителей. Исключениями являются две новостройки — СК «MirrorЗдание» и ЖК «Южные сады». Многие недорогие жилые комплексы также расположены далеко от метро. Например, жителям ЖК «Цветочные поляны Экопарк» до ближайшей станции надо добираться около 25 минут на общественном транспорте.

Поликлиники, школы, парковки

Невысокая стоимость некоторых новостроек объясняется отсутствием поблизости объектов социальной инфраструктуры — поликлиник, школ, детских садов, спортивных сооружений. Недорогие ЖК также отличаются дефицитом парковочных мест во дворах. О такой проблеме пишут в отзывах жильцы ЖК «Город-парк Первый Московский» и ЖК «Город-парк Переделкино Ближнее».

Экология

Цены на новостройки ниже, если рядом находятся аэропорт, автомобильные и железные дороги, что является причиной повышенного шума и загрязнения воздуха. Например, поблизости от СК «MirrorЗдание» — железнодорожные пути, а от ЖК «Филатов Луг» — Киевское шоссе и аэропорт Внуково. На экологию также влияет близкое расположение промышленных предприятий, что тоже сказывается на ценах на новостройки. К примеру, ЖК «Южные сады» находится рядом с районной теплостанцией «Южное Бутово».