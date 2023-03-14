Аварию уже устранили.
Как сообщает издание IRK.RU, водопроводную трубу прорвало в торгово-развлекательном центре «Карамель» в Иркутске. Маркетолог компании рассказал журналистам, что аварию уже устранили. Имущество арендаторов не пострадало.
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Новости
Трубу прорвало в ТРЦ «Карамель»
Аварию уже устранили.
Как сообщает издание IRK.RU, водопроводную трубу прорвало в торгово-развлекательном центре «Карамель» в Иркутске. Маркетолог компании рассказал журналистам, что аварию уже устранили. Имущество арендаторов не пострадало.
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