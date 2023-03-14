Трубу прорвало в ТРЦ «Карамель»

Аварию уже устранили.

Как сообщает издание IRK.RU, водопроводную трубу прорвало в торгово-развлекательном центре «Карамель» в Иркутске. Маркетолог компании рассказал журналистам, что аварию уже устранили. Имущество арендаторов не пострадало.