Биткоин может продолжить рост

Ранее криптовалюту поддержали проблемы финсектора США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

На фоне падения рынков США и массовой остановки торгов по акциям американских банков курсы криптовалют значительно выросли. За последние два дня цена биткоина увеличилась с 21,2 тыс. до 26,2 тыс. долларов и достигла максимума с июня 2022 года.

Могло показаться, что курс главной цифровой валюты пошел против рынка, однако это не совсем так, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, биткоин часто повторяет динамику американских биржевых индексов. При этом на фоне начавшегося банковского кризиса у инвесторов появилась уверенность, что ФРС не станет дальше повышать ставку, и это стимулировало некоторый рост на рынках.

Эксперты описывают два возможных сценария на рынке цифровых валют – позитивный и негативный. Если программа помощи банкам от ФРС США заработает должным образом, то новых обвалов, скорее всего, не произойдет, отметил Владислав Антонов. Если ожидания по сохранению ключевой ставки также оправдаются, то курс биткоина может в ближайшее время вырасти до 27,5 тыс. долларов. Однако в случае повышения ставки и неохотной помощи банкам на фоне разрастающегося кризиса главная криптовалюта способна подешеветь до 19 тыс. долларов. Впрочем, это не так значительно, как падение котировок в 2022-м.