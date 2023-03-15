В каких случаях работодатели обязаны доплачивать сотрудникам?

В законодательстве этому отведен ряд пунктов, выясняли «Известия».

Одна из самых распространенных доплат – это процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при смене региона работы.

Распространена и надбавка за вахтовый метод работы: она выплачивается за каждый календарный день пребывания сотрудника на месте работ в период вахты. Также оплачивают сотруднику те дни, когда он был в пути от места расположения организации (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, – это предусмотрено частью 1 статьи 302 ТК РФ.

Если сотрудник занят на работе с вредными или опасными условиями труда, работодатель должен обеспечить ему доплату в размере как минимум 4% от тарифной ставки или оклада. По словам Анастасии Синицыной, в соответствии со статьями 146, 147 и 372 ТК РФ конкретный порядок выплат за вредность работодатель устанавливает самостоятельно в трудовом, коллективном договоре или в локальном акте с учетом мнения профсоюза.

Согласно 1 части статьи 168.1 ТК РФ, должны компенсироваться и так называемые «суточные» – дополнительные расходы, связанные с проживанием вне дома, и другие расходы, которые сотрудник понес с разрешения или ведома работодателя. К примеру, речь может идти об оплате парковки личного автомобиля.

– Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, – рассказывает гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель, – Труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере либо по желанию работника в одинарном размере с предоставлением отдыха в другой день.