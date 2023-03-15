При строительстве «Силы Сибири – 2» рассматривается два варианта газификации Северобайкальска и Байкальска

Поставлять топливо туда сможет СПГ – завод, который планируется создать рядом с Ковыктинским месторождением. Альтернативное решение – поставки газа с месторождений Иркутской нефтяной компании. Сегодня предстоит выбрать наиболее экономичный для региона вариант. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

– Тема замены существующего в Байкальске теплоисточника на более экологичный и экономичный достаточно острая. Если в город начнет поступать газ, многие проблемы будут решены, – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С учетом ранее достигнутых с Газпромом договоренностей, в настоящее время обществом выполняется технико-экономический анализ перспектив автономной газификации в отношении котельных, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

В качестве потенциально возможных площадок для размещения комплекса по производству сжиженного природного газа, наряду с Ковыктинским ГКМ, при этом также рассматриваются альтернативные месторождения, в том числе принадлежащие ИНК и Братскэкогазу.