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Ни один ресторан из Иркутска не вошел в шорт-лист престижной российской премии

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10 марта 2023

Опубликован шорт-лист престижной премии WHERETOEAT RUSSIA 2023 – в него не вошел ни один ресторан из Иркутска, следует из данных на сайте проекта.

В список попали 100 заведений, расподоженных в Красноярске, Новосибирске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Владивостоке, Плесе, Новороссийске, – они поборются за звание лучшего ресторана в России.

Победители будут озвучены в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Напомним, ранее в лонг-лист этой премии вошли девять организаций общепита из Иркутска – «33 вино и тапас», BarDo, «Охотников», «Русский», Humble. Social club+bar и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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