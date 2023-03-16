СберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеров

СберУниверситет в 2023 году впервые предложит талантливым менеджерам восемь грантов, покрывающих 100% от стоимости обучения по самым популярным среди управленцев образовательным программам:

три гранта — на программу Digital Strategy , которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке (начало обучения — в июне 2023 года);

, которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке (начало обучения — в июне 2023 года); пять грантов — на программу « Мини-МВА » , задача которой — развитие менеджерских и лидерских навыков, получение новых инструментов и знаний для увеличения эффективности команды (начало обучения — в ноябре 2023 года).

Отбор обладателей грантов будет проходить в шесть этапов, включающих: подачу заявки, сбор документов, самопрезентацию, прохождение теста, Assessment day и выступление перед комиссией.

Приём заявок продлится до 24 апреля. Определение победителей и торжественное награждение состоятся в мае 2023 года.

Подать заявку на участие в конкурсе грантов можно на сайте .

Наталья Осипчук, CEO СберУниверситета:

«Одна из задач СберУниверситета — поддержка талантливых управленцев и лидеров, помощь в раскрытии их потенциала. Нам было важно создать трамплин для тех, кто нуждается в профессиональном развитии. Продолжая традиции мировых бизнес-школ, мы учредили грантовую программу, которая поможет развить навыки профессиональных управленцев».