СберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеров

СберУниверситет в 2023 году впервые предложит талантливым менеджерам восемь грантов, покрывающих 100% от стоимости обучения по самым популярным среди управленцев образовательным программам:
- три гранта — на программу Digital Strategy, которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке (начало обучения — в июне 2023 года);
- пять грантов — на программу «Мини-МВА», задача которой — развитие менеджерских и лидерских навыков, получение новых инструментов и знаний для увеличения эффективности команды (начало обучения — в ноябре 2023 года).
Отбор обладателей грантов будет проходить в шесть этапов, включающих: подачу заявки, сбор документов, самопрезентацию, прохождение теста, Assessment day и выступление перед комиссией.
Приём заявок продлится до 24 апреля. Определение победителей и торжественное награждение состоятся в мае 2023 года.
Подать заявку на участие в конкурсе грантов можно на сайте.
Наталья Осипчук, CEO СберУниверситета:
«Одна из задач СберУниверситета — поддержка талантливых управленцев и лидеров, помощь в раскрытии их потенциала. Нам было важно создать трамплин для тех, кто нуждается в профессиональном развитии. Продолжая традиции мировых бизнес-школ, мы учредили грантовую программу, которая поможет развить навыки профессиональных управленцев».