Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры

89% россиян считают, что первое жилье должно появиться у человека к 30 годам, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса. Большинство родителей готовы помогать своим детям в приобретении квартиры: оплатить ее полностью, дать определенную сумму на первоначальный взнос по ипотеке или взять на себя ежемесячные платежи. Но при этом родители признаются, что будут беспокоиться о детях, если те начнут жить отдельно слишком рано.

Большинство россиян полагают, что нужно помогать своим детям с покупкой квартиры (65%). При этом 35% будут делать это только в том случае, если есть финансовая возможность; 29% считают важным найти выход и помочь в любом случае; а 6% родителей считают возможным дать деньги только в долг. В свою очередь, четверть опрошенных уверены, что дети должны справляться с покупкой жилья сами, а 4% думают, что, наоборот, дети должны покупать квартиры родителям.

Из тех россиян, кто готов помогать своим детям в решении жилищного вопроса, треть считает правильным участвовать в выплатах по ипотеке. Еще 30% готовы оплатить половину стоимости жилья; 17% – дать денег на первоначальный взнос по кредиту, а 8% – оплатить полную стоимость покупки. Более половины опрошенных готовы выделить детям сумму от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Каждый пятый может вложить в жилье ребенка 300-700 тысяч рублей, а 14% – до 300 тысяч рублей.

Большинство респондентов считают, что первое жилье изначально должно быть хорошим. Так, 26% родителей уверены, что в качестве первой жилплощади надо выбирать двухкомнатную квартиру; 24% – однокомнатную; а 11% думают, что это должен быть сразу дом. Каждый пятый родитель в качестве первого жилья для ребенка выбрал бы студию.

Абсолютное большинство (89%) родителей уверены, что к 30 годам у человека должно появиться свое жилье. Каждый третий опрошенный считает, что это должно произойти в 26-29 лет; 26% – к 23-25 годам; 12% – к 20 годам; а 6% – к совершеннолетию. 10% россиян назвали оптимальным для приобретения первой квартиры возраст в 30 лет.

Понимая необходимость наличия собственной квартиры, родители все же волнуются, когда их дети начинают жить отдельно. 21% россиян озабочены тем, что ребенок останется без контроля родителей; 17% – что он будет устраивать шумные вечеринки и мешать соседям; 16% думают, что ребенок не сможет себе приготовить еду и «умрет с голоду». Поэтому 42% россиян уверены, что ребенку лучше покупать свое жилье недалеко от родителей.

«Многие россияне согласны с тем, что взрослые дети должны жить отдельно, поэтому стараются помочь им с покупкой собственного жилья. Но при этом родители все равно волнуются, как справится без «взрослых» их сын или дочь, даже если детям уже исполнилось 30 лет. От этих переживаний никуда не деться, но можно с помощью страхового полиса обезопасить детей от возможных непредвиденных расходов, если с приобретенной недвижимостью вдруг что-то произойдет. Мы предлагаем нашим клиентам, которые покупают жилье в многоквартирном доме, обратить внимание на наш страховой продукт «Квартира. Фундаментальное решение», а владельцам домов – «Дом. Фундаментальное решение». Это позволит им избежать финансовых трат в случае многих неприятностей – пожара, залива или кражи, а также выручит в других сложных ситуациях, с которыми могут столкнуться собственники недвижимости», – говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко.