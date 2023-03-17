Доля выручки малого бизнеса в сферах культуры и спорта выросла на 70%

И это на фоне общего падения экономики, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Корпорации МСП.

В 2022 году наибольший рост выручки показали малые и средние предприятия (МСП) в сфере культуры, спорта и развлечений. Их доход увеличился на 71%, или 319 млрд рублей, по сравнению с показателем 2021-го. Об этом свидетельствуют данные цифровой платформы МСП.РФ, которые обработала Корпорация МСП.

Выручка малых и средних предприятий в 2022-м в целом выросла, несмотря на снижение ВВП. По последним данным Росстата, экономика России сократилась в прошлом году на 2,1%. Падение оказалось меньше, чем прогнозировали ЦБ (–2,5%) и Минэкономразвития (–2,9%). При этом инфляция в прошлом году составила 11,94%.

Наибольший прирост продемонстрировали культурные, спортивные и развлекательные предприятия в Хабаровском крае – он составил 863,4% (12,2 млрд рублей). В то же время по объему выручки лидирует Москва (168,5 млрд) с увеличением дохода на 151,4%. В топ регионов по обоим показателям вошли Краснодарский край (12,8 млрд, +55,9%) и Республика Татарстан (5,9 млрд, +73,6%).