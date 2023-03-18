Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина: ответ МИД РФ

Палата Международного уголовного суда 17 марта выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, следует из данных на сайте организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию.

По мнению суда, глава РФ и омбудсмен могут якобы быть причастны к «незаконной депортации детей и их незаконному перемещению с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», – сообщается в телеграм-канале министерства иностранных дел РФ.