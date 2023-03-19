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Братчане Владимир Кошик и Алексей Тронев погибли во время спецоперации на Украине

Город Братск Иркутской области простился с двумя местными жителями, погибшими при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил мэр Сергей Серебренников.

Кошик Владимир Иосифович родился 22 августа 1980 года. Учился в школе № 33. В Братске остались его родные: мама Лариса Алексеевна, отец Иосиф Михайлович, сестры Надежда и Татьяна.

Тронев Алексей Владимирович родился 3 ноября 1986 года. Окончил Братский промышленный техникум. Остались мама Любовь Алексеевна и супруга Ольга.

Мужчины находились в зоне спецоперации с ноября прошлого года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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