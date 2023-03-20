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Китайские автомобили могут занять 60% рынка России

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Если в первом полугодии 2022-го она составляла лишь 3,7% (13,8 тыс. из 370,2 тыс. проданных), то во втором – уже 33% (105,7 тыс. из 317,1 тыс. проданных), сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз ГК «Автодом» и Национального автомобильного союза.

– В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора – китайский автопром или некитайский. Скорее всего, нам придется привыкать к тем интерфейсам и тем параметрам автомобилей, которые предлагают поставщики, – отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

– Если мы говорим об официальных дилерах, то у них, кроме АвтоВАЗа и моделей от нашего восточного соседа, больше ничего и не осталось. На мой взгляд, доля китайских автомобилей на отечественном рынке будет выше 60%, – подчеркнул он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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