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Фермер из Ангарска решил подзаработать на майнинге

60 машинок для добычи криптовалюты он разместил в загонах для скота и гараже.

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) обнаружили в Ангарском городском округе майнинговую ферму, незаконно подключенную к электросетям. Криптовалюту добывали на территории крестьянско-фермерского хозяйства в загонах для скота и гараже. Благодаря собранным энергетиками материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации –  "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Общий объем бездоговорного потребления превысил 2,5 миллиона рублей.   

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли свыше 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты. По оценкам специалистов, ежемесячно криптоферма потребляла свыше 100 тысяч киловатт-часов. Это сопоставимо с многоквартирным домом из более чем 200 квартир. Энергетики неоднократно пресекали повторные незаконные подключения указанной фермы к электросетям, однако ее владелец утверждал, что ведет только сельскохозяйственную деятельность и не знает, кто и когда осуществляет подключение.

 Евгений Вечканов, директор по развитию и технологическим присоединениям ИЭСК:

-- Подобные незаконные подключения мы выявляем благодаря анализу потерь электроэнергии, анализу загрузки оборудования и регулярным осмотрам линий. Бездоговорное потребление не только наносит материальный ущерб, но и приводит к скачкам напряжения, перегрузам и даже пожарам. Особую опасность несет майнинговое оборудование, которое работает круглосуточно и потребляет электроэнергию фактически в промышленных масштабах, в итоге страдают все остальные потребители.   

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Специалисты обращают внимание, что подобные незаконные подключения могут привести к выходу из строя оборудования и длительным отключениям электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов. В декабре 2022 года прокуратура и Иркутская электросетевая компания добились прекращения работы майнинг-фермы в поселке Усть-Ордынский, самовольно подключенной к электрокотельной. Криптоферма угрожала энергетической безопасности районного центра Эхирит-Булагатского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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