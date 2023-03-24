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Задорнов назвал «хронических больных» среди зарубежных банков

В кризис страдают наиболее убыточные банки, банки с плохим балансом или характеристиками, вызывающими у клиентов опасения, рассказал в экспертной колонке РБК экономист, экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов.

«Сегодня все «хронические больные» на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом», – говорит эксперт.

По его словам, Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие. Есть итальянский Monte dei Paschi di Siena, который надо было еще десять лет назад к кому-то присоединять, очень слабое положение у Commerzbank.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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