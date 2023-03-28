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6 из 10 иркутян уверены, что чувство юмора помогает им в построении карьеры

Сегодня только каждый второй работодатель считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу соискателя. В том, что умение к месту пошутить способствует их карьере, чаще всего уверены иркутяне с доходом выше среднего, показал опрос SuperJob.

62% иркутян с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры. Опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (68%). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком: если среди молодежи до 24 лет их 44%, то среди респондентов старше 45 — 71%. Таковы результаты опроса SuperJob

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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