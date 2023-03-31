Генштаб: второй волны мобилизации не будет

Вторую волну мобилизации в России проводить не планируется, сообщает Интерфакс со ссылкой представителя главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

– Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач, – заявил Владимир Цимлянский.

По его словам, количество граждан, которые решили добровольно поступить на службу по контракту, увеличилось, и для их оформления Минобороны расширило сеть пунктов отбора на контракт и привлекло больше инструкторов для работы с кандидатами.

Напомним, что 21 сентября 2022 г. в России была объявлена частичная мобилизация. Всего было мобилизовано более 300 тыс. человек.