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Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для участников спецоперации

Для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

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Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов. Функция переводов без комиссии для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически – в мобильном приложении банка в разделе «Профиль – У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии».

Ранее для поддержки клиентов-участников СВО банк уже отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка. Кроме того, такие клиенты могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты – для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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