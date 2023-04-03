МТС и ГИТИС проведут онлайн-прослушивание для абитуриентов из Приангарья

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС проведут онлайн-консультацию для абитуриентов Приангарья. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в театральный вуз.

Абитуриенты из Приангарья могут попробовать свои силы уже 13-14 апреля у старшего преподавателя актёрского мастерства Дубовской Галины Валерьевны. Встречи педагога ГИТИСа с поступающими пройдут на цифровой платформе Webinar от МТС.

Для отборочных консультаций предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

Чтобы принять участие в прослушивании необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте, после чего каждый участник получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

«Наш проект с ГИТИС для иркутских ребят, которые видят свое будущее на сцене театра или кино, проходит уже не первый год. За это время около десяти юных актеров получили рекомендацию к дальнейшему этапу вступительных экзаменов в вуз. Последние годы предварительный отбор проходит в онлайн-формате, что позволяет участвовать ребятам даже из отдаленных поселков Приангарья, так, например, была рекомендована ученица театральной студии из поселка Буреть Боханского района, ребята из Усолья-Сибирского, Бодайбо и других районов. В этом году консультация впервые пройдет на платформе онлайн-коммуникаций Webinar экосистемы МТС, которая в том числе дает дополнительные удобные онлайн-возможности для взаимодействия между педагогами и поступающими», - говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.