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Автовладельцы в I квартале оформили 164 тысячи полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера

Автовладельцы с января по март 2023 года приобрели 164 тысячи полисов ОСАГО на специальном маркетплейсе Сбера. Это на 35% больше, чем в первом квартале 2022 года. Совокупная страховая премия по заключённым договорам превысила 1 млрд рублей.

На маркетплейсе представлено 16 страховых компаний, включая СберСтрахование. Приобрести полис можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В начале года так поступили 51% клиентов. Второй по популярности способ (26%) — официальный сайт маркетплейса. Ещё 23% клиентов оформили ОСАГО в отделении Сбера.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

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«Покупать ОСАГО в Сбере просто, удобно и выгодно. Маркетплейс, который мы запустили в 2020 году, автоматически формирует предложения и помогает выбрать лучший по цене вариант. В результате весь процесс оформления полиса стал максимально прозрачным и занимает всего несколько минут. Нам удалось создать лучший клиентский опыт на рынке, который сочетает надёжность с высокой скоростью и широким ассортиментом. К нам продолжают присоединяться новые партнёры — это уже 16 ведущих страховых компаний страны. И среди них компания СберСтрахование, которая продолжает наращивать свою долю на этом рынке».

Для оформления страховки нужны всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Клиент заполняет короткую форму и выбирает оптимальный вариант из предложенных партнёрами маркетплейса. Готовый полис приходит по электронной почте. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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