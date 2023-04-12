Специализированная выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» пройдёт в Иркутске

С 20 по 22 апреля 2023 года пройдет выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника», она традиционно демонстрирует результаты работы транспортной отрасли за год. На выставке происходит договоров, завязываются долгосрочные отношения между организациями, происходит бесценный обмен опытом, знаниями и технологиями.

Выставка организована при поддержке Правительства Иркутской области,Министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, Союза дорожников Иркутской области, Ассоциации «Иркутское региональное объединение работодателей "Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».

Участниками выставки станут около 40 компаний из Иркутска, Иркутской и Свердловской области, Республики Бурятия, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Орла, Костромы, Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга. Среди них: АвтоСпецМаш, Ахви рус, ЮнитТрак, Глобал Импорт, Дорожные конструкции Сибири, Восточно – Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Спецтрак, Тимбермаш Байкал, Карьерные Машины, Mercedes-центр, Байкал-АвтоТрак-Сервис, Газпромбанк Автолизинг,и многие другие.

На выставке будут представлены:

Железнодорожный, автомобильный транспорт;

Специальные виды транспорта;

Транспортные услуги;

Технологии дорожного строительства, инженерные системы;

Оборудование, комплектующие, смазочные материалы и запасные части для автомобилей;

Информационные технологии, банковское обслуживание, лизинг и страхование.

На экспозиции выставки участники представят бренды: КАМАЗ, Prinoth, Sinotruk, Howo Sitrаk, Hidromek, LiuGong, Scania, Shacman, Lovo, SANY, Manitou и многие другие.

Открытая площадка перед выставочным комплексом также порадует большим количеством техники, которую можно посмотреть и получить детальную консультацию от специалистов.

На выставке представители бизнеса могут провести напрямую встречи и переговоры с производителями. Это прекрасная возможность найти новых партнеров и заключить выгодные контракты.

Для специалистов отрасли на выставки пройдут деловые мероприятия:

Конференция «Обзор и обобщение правоприменительной практики министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области по региональному государственному контролю (надзору) на автомобильном транспорте (межмуниципальные маршруты)»;

Презентация «Предложение в сфере лизинга спецтехники китайских марок»;

Круглый стол «Реализация национального проекта безопасные качественные дороги. Обеспечение безопасности дорожного движения»;

Презентация «Специфика грузоперевозок на север Иркутской области, месторождения и доставка в Якутию»;

Обучающий семинар для государственных гражданских служащих и общественников «Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Иркутской области в 2023 году. Теоретические основы контроля качества производства дорожных работ»;

Заседание ассоциации собственников спецтехники «Рынок услуг спецтехники: сезон 2023».

Подробнее о выставке, полная программа мероприятия, список участников на сайте https://sibexpo.ru/events/transport2023.html

Время работы выставки: c 20 по 22 апреля с 10:00 до 18:00, 22 апреля с 10.00 до 16.00.

Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 2 павильон ВК «Сибэкспоцентр»