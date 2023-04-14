Отец двоих детей Максим Кизилов из Братска погиб во время спецоперации на Украине

Братск простился с уроженцем города 33-летним Максимом Кизиловым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине у него остались двое детей – сын и дочь, сообщил мэр Сергей Серебренников.

Молодой человек родился 9 января 1990 года. Учился в школах № 40 и №14. В 2005 продолжил обучение и получил среднее техническое образование в Братском профессиональном техникуме.

Служил в ВДВ и после армии– в системе МВД. В 2017 году во время командировки работал в Дагестане – имел статус ветерана, был удостоен наград за участие в контртеррористической операции и боевых действиях на Кавказе.

«Максим Александрович был настоящим воином. Он отдавал всего себя воинскому долгу и всегда подавал пример мужества. В 2022 году он подписал контракт с ЧВК на принятие участия в специальной военной операции», – сообщил мэр.