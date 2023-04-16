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Телемост могут организовать в Саянске, чтобы связываться с участниками спецоперации

Мэр города Саянска Олег Боровский посетил зону спецоперации на Украине, где встретился с бойцами, прибывшими из Иркутской области. По итогу визита запланировано создание телемоста Донецк – Луганск – Саянск, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

«По возвращении в Саянск постараемся организовать телемост Донецк – Луганск – Саянск, чтобы ребята, их близкие и мы смогли пообщаться», – сообщил Боровский.

Такие телемосты планируют устраивать на регулярной основе, чтобы люди могли поддерживать связь.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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