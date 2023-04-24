В преддверии дачного сезона Примсоцбанк запускает акцию «Удачный сезон»

С 17 апреля по 31 мая года в рамках акции «Удачный сезон» оформить ипотеку в Примсоцбанке по программе «Своя земля» можно по фиксированной ставке – 13,2%, без первоначального взноса, только по Паспорту и СНИЛС. Основное условие – кредитный договор должен быть заключён до 30 июня.



Напомним, программа «Своя земля» рассчитана как на покупку отдельного земельного участка, жилого дома, так и участка с дачным домиком. При этом дом может быть даже без коммуникаций. В случае если клиент хочет получить сумму кредита, большую, чем стоимость залога, то к стандартным 150% от стоимости земельного участка, банк может предоставить ещё 50% от стоимости дома. В этом случае важно, чтобы в помещении было проведено электричество.



– По программе «Своя земля» можно приобрести участок, на котором уже есть какие-либо постройки, даже если они не зарегистрированы. Если заёмщика заинтересует участок с непригодной для проживания дачей, баней или гаражом, банк, также сможет предоставить на неё кредит, - прокомментировал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».Ипотечный кредит «Своя земля» выдается на сумму от 300 000 до 5 000 000 рублей. Срок кредита составляет от 1 года до 20 лет.Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

Срок действия акции: 17.04.2023 - 31.05.2023