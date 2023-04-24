Новости

В преддверии дачного сезона Примсоцбанк запускает акцию «Удачный сезон»

С 17 апреля по 31 мая года в рамках акции «Удачный сезон» оформить ипотеку в Примсоцбанке по программе «Своя земля» можно по фиксированной ставке – 13,2%, без первоначального взноса, только по Паспорту и СНИЛС. Основное условие – кредитный договор должен быть заключён до 30 июня.

Напомним, программа «Своя земля» рассчитана как на покупку отдельного земельного участка, жилого дома, так и участка с дачным домиком. При этом дом может быть даже без коммуникаций. В случае если клиент хочет получить сумму кредита, большую, чем стоимость залога, то к стандартным 150% от стоимости земельного участка, банк может предоставить ещё 50% от стоимости дома. В этом случае важно, чтобы в помещении было проведено электричество.

Читайте также:

Какую недвижимость выбирали россияне этой зимой
13 февраля 2023
Спрос на аренду таунхаусов в России вырос в 2 раза
3 февраля 2023

– По программе «Своя земля» можно приобрести участок, на котором уже есть какие-либо постройки, даже если они не зарегистрированы. Если заёмщика заинтересует участок с непригодной для проживания дачей, баней или гаражом, банк, также сможет предоставить на неё кредит, - прокомментировал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Ипотечный кредит «Своя земля» выдается на сумму от 300 000 до 5 000 000 рублей. Срок кредита составляет от 1 года до 20 лет.

Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

Срок действия акции: 17.04.2023 - 31.05.2023


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Загородная недвижимость":
Все материалы сюжета (157)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков прошла в Иркутской области
Прямой рейс может связать Иркутскую область и Северную Осетию
Туристы из Китая не поедут в Иркутскую область летом массово – эксперт
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес