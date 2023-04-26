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Есть ли затоваривание на рынке новостроек Иркутска?

Владимир Путин указал на «затоваривание» рынка недвижимости и призвал исправить ситуацию. В 2022-м в России поставили рекорд по строительству жилья (более 100 млн кв. м), на данный момент строится почти столько же, но 70% его не распродано. Есть ли дисбалансы на региональном рынке недвижимости? Какой процент нового жилья не распродан? Есть ли повод для беспокойства? Стоит ли рассчитывать на снижение цен? И как льготная ипотека на «вторичку» может повлиять на рынок? Эти и другие вопросы обсудили на круглом столе, организованном Газетой Дело и порталом SIA.RU.

В ближайшее время читайте на нашем сайте подробные материалы о сценариях развития рынка от участников круглого стола: Дмитрия Лясковского ( Иркутское отделение Сбербанка), Екатерины Прядко (СК «Грандстрой»), Дмитрия Кузнецова («Патроны Парк»), Сергея Алтынникова (Иркутское отделение Сбербанка), Екатерины Саломатовой (ипотечное агентство «Фамильное ожерелье»), Оксаны Нонцевой (Дальневосточный банк), Дарьи Лебедевой (ПСБ в Иркутске). А пока предлагаем посмотреть самые яркие видео цитаты.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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