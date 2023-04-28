Дефицит нефти не даст котировкам опускаться ниже $80 за баррель

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по нефтегазовому сектору. Эксперты полагают, что акции ряда компаний имеют неплохой потенциал роста, чему будут способствовать повышенные цены на нефть и увеличение спроса со стороны КНР. Среди перспективных идей — бумаги Halliburton, China Oilfield Services и ONGC.

Цены на нефть остаются на повышенном уровне, хотя и снизились относительно аномальных значений 2022 года. Опасения, связанные с тем, что банковский кризис в США и Европе увеличит риск рецессии и спровоцирует сокращение потребления топлива, опустили котировки черного золота до $70 за баррель в марте. К отскоку цен на нефть привело неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи, отмечается в исследовании «Финама»: «В результате действий ОПЕК+ и восстановления спроса в Китае рынок может перейти к умеренному дефициту во II полугодии, что поддержит котировки в ближайшее время и позволит им держаться выше отметки $80 за баррель».

Текущие цены на черное золото и ожидание того, что в будущем они как минимум не упадут, позволяют американским нефтяникам комфортно наращивать добычу. При этом снизившаяся за последние два года долговая нагрузка компаний дает им возможность увеличивать капитальные расходы. Данные тенденции позитивно влияют на нефтесервисный сектор, в котором аналитики выделяют акции Halliburton. «Сильной стороной эмитента является высокая доля перспективного рынка Северной Америки в выручке и дивидендная политика. Суммарная доходность выплат акционерам в 2023 году может достичь 2,7%, а в 2024 году увеличиться до 4,4%. Целевая цена по акциям Halliburton составляет $37,6, что предполагает рост от текущих уровней на 18,5%», — следует из аналитической заметки.

Российскому нефтегазовому сектору, помимо решения ОПЕК+ сократить добычу, поддержку оказал ослабевший рубль и отсутствие радикального роста налоговой нагрузки. «Благодаря данным факторам и уходу ряда рисков практически все представители сектора показали рост на 20% и более от февральских минимумов. При этом после бурного подъема акции российских нефтяников достигли наших целевых цен, и дальнейший среднесрочный апсайд в секторе ограничен», — полагают в «Финаме».

В то же время эксперты сохраняют позитивный взгляд на «Новатэк». Ключевым драйвером роста для компании остается благоприятная конъюнктура на рынке газа и нефти. Для замены российского трубопроводного газа ЕС был вынужден обратиться к рынку СПГ, что вместе с постепенным восстановлением спроса в Китае поддерживает дефицит на газовом рынке. И хотя аномально теплая зима в ЕС позволила ценам существенно скорректироваться, они все еще примерно в два раза превышают нормальные по историческим меркам значения. «Повышенные цены на газ трансформируются в неплохие дивиденды. За прошлый год эмитент выплатил рекордные 105,6 руб. на акцию. В этом году мы ожидаем снижения выплат, однако с 2024 года уже будет заметен ввод в эксплуатацию “Арктик СПГ-2”, на фоне чего дивиденды снова могут перейти к росту. Целевая цена по акциям “Новатэка” — 1503 руб., потенциал роста от текущих уровней составляет 14,5%», — отмечают аналитики.

В числе фаворитов в Китае и Индии эксперты называют China Oilfield Services и ONGC. Специализирующаяся на шельфовой добыче китайская нефтесервисная компания China Oilfield Services выглядит привлекательно за счет позитивных средне- и долгосрочных перспектив бизнеса. Аналитики прогнозируют, что выручка компании в 2023 году вырастет на 8% в годовом выражении, EBIDTA — на 30%, и ожидают сохранения положительной динамики показателей. При целевой цене 10,88 HKD потенциал роста акций China Oilfield Services составляет 19%.

Среди факторов инвестиционной привлекательности индийского нефтегазового гиганта ONGC эксперты «Финама» выделяют высокие дивиденды и планы по росту добычи: «Все это делает акции ONGC интересными для покупок. Целевая цена по бумагам находится на уровне 180,1 INR, что соответствует апсайду 11,8% без учета дивидендов», — заключают эксперты.