Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%

Банк России с 15 марта ограничил выдачу ипотечных кредитов по экстремально низким ставкам. По мнению регулятора, низкие ставки достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%, что несёт риски, как для заемщиков, так и для банков. Екатерина Прядко, генеральный директор СЗ «Грандстрой» сообщила, что завышение цен на недвижимость наблюдалось в основном в столичном регионе, в Иркутской области такой практики не было. О том, как работала ипотека от застройщика в Иркутской области она рассказала на круглом столе "Есть ли дисбалансы на рынке недвижимости?", который организовали портал SIA.RU и Газета Дело.