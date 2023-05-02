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Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%

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Банк России с 15 марта ограничил выдачу ипотечных кредитов по экстремально низким ставкам. По мнению  регулятора, низкие ставки достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%, что несёт риски, как для заемщиков, так и для банков. Екатерина Прядко, генеральный директор СЗ «Грандстрой» сообщила, что завышение цен на недвижимость наблюдалось в основном в столичном регионе, в Иркутской области такой практики не было. О том, как работала ипотека от застройщика в Иркутской области она рассказала на круглом столе "Есть ли дисбалансы на рынке недвижимости?", который организовали портал SIA.RU и Газета Дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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