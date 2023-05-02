Альфа-Банк наградил 30 лучших российских студентов

Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи. Жюри конкурса Альфа-Шанс выбрало 30 лучших российских студентов, которые получат гранты и станут частью Альфа-комьюнити.

В рамках конкурса студенты 3-4 курсов рассказывают о своих достижениях и планах. Победители получают от банка по 300 тысяч рублей и возможность стажировки и обучения. Программа помогает им стать лучшими в своей области и начать успешную карьеру.

Лауреатов конкурса выбирают эксперты из Альфа-Банка, крупнейших университетов и ведущих компаний. Интерес к программе растёт. В прошлом году было подано 1115 заявок, в этом – жюри рассмотрело уже 2160 заявок из 100 вузов и 100 городов России, количество заявок увеличилось почти в 2 раза, расширилась и география участия: в 2022 году было 50 городов-участников.

Среди участников – программисты, математики, экономисты, юристы, биологи, архитекторы, экологи, химики, музыканты.

Екатерина Димова из Дальневосточного федерального университета, представившая архитектурный проект «Город, которого нет», решила потратить деньги на реализацию своего проекта.

Данил Шаститко из Финансового университета при Правительстве РФ изучает финансовые рынки, публикует научные статьи, участвует в конференциях. Кроме того, Данил – призёр и победитель турниров по шахматам. Свой призовой фонд хочет потратить на открытие шахматной школы.

Фёдор Глазунов из Института современного искусства уже успел принять участие и победить в нескольких крупных музыкальных конкурсах, начать работу преподавателем и концертмейстером в музыкальной школе. Всё свободное время Фёдор занимается музыкой, а выигрыш потратит на продолжение музыкального образования.

В рейтинге ещё один музыкант, который всецело посвятил себя игре на скрипке, – Марк Рейнский из Московской консерватории. Марк уже является солистом оркестра по своему профилю, имеет рекомендацию Ковент Гардена, мечтает стать лауреатом конкурса имени Чайковского. На свои призовые будущий Паганини приобретёт новую скрипку.

Азат Якупов из Казанского федерального университета изучает востоковедение и африканистику, владеет пятью языками и изучает два исторических. Азат разработал онлайн-курс и учебник по старотатарскому языку и свой выигрыш планирует потратить на издание данного учебника.

Анастасия Цветкова из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского изучает проблемы развития Арктического региона, пишет статьи в научные журналы, участвует в конференциях и форумах. А на стипендию Альфа-Шанса собирается отправиться в экспедицию на Северный полюс.

Данила Благомиров из Высшей школы экономики занимается наукой в сфере молекулярной биологии, эпигенетики, клеточной биологии. Работает в лаборатории, исследует некодирующие РНК и их потенциальное использование в сельском хозяйстве. Деньги Данила потратит на создание нового способа защиты растений от вирусов.

Победителей конкурса для награждения ждут как в московском офисе, так и в региональных офисах Альфа-Банка.

«Мы рады, что в конкурсе приняло участие так много талантливых ребят. С каждым годом мы открываем все больше новых имен и даем шанс им быть услышанными. Мы уверены, что участники обязательно осуществят свои мечты и добьются поставленных целей», – рассказал Алексей Гиязов, генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс.

Новый набор студентов организаторы объявят осенью. Подробнее о программе можно узнать на странице Альфа-Шанса.