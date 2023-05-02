Сроки годности на упаковках продуктов могут сделать заметнее

Предложение внесли в Госдуме. Об этом узнали «Известия».

Производители продуктов питания должны наносить дату изготовления и срок годности на потребительскую упаковку товаров, но часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Из-за этого поиск важной для покупателя информации нередко затруднителен, а для пенсионеров мелкие цифры становятся и вовсе неразличимы.

Депутаты предложили внести изменения в нормативно-правовые акты, потребовав от производителей выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта «не менее 20% площади потребительской упаковки».

Гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель отмечает, что нормативов, которые устанавливают, какая именно информация должна содержаться на упаковке, довольно много. Но в первую очередь правила следует искать в федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также в ГОСТ Р 51074-2003 и ТР ТС (Техническом регламенте Транспортного союза) 022/2011.