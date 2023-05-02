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«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек

Cтроительная отрасль на протяжении многих лет является фокусной для Сбербанка. Судя по договорам проектного финансирования, тренда на снижение строительства жилья в Иркутской области нет, сообщил заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрия Лясковского на круглом столе "Есть ли дисбалансы на рынке недвижимости?", который организовали портал SIA.RU и Газета Дело..

Он добавил, что ситуация с затовариванием рынка новостроек не характерна для нашего региона.

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– Все регионы разные, и происходящие в них процессы сильно отличаются. В Иркутской области есть своя особая специфика, в том числе, связанная с приаэродромной зоной, отсутствием федеральных игроков и мегапроектов. Поэтому, признаков затоваривания, на мой взгляд, в регионе нет. Региональный рынок недвижимости развивается, и если судить по цифрам, то когда дом уже сдаётся и раскрываются счета эскроу, они полностью перекрывают выданный кредит. А это означает, что спрос на недвижимость есть, квартиры продаются, девелоперские проекты реализуются успешно, – подчеркнул эксперт.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%
Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья
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