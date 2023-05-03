Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»

Объемы выдачи ипотеки на новостройки в 2022 году выросли на 22% по сравнению с 2021-м,а в 2023 году – на 33% по отношению к прошлому году, сообщил начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников на круглом столе "Есть ли дисбалансы на рынке недвижимости?", который организовали портал SIA.RU и Газета Дело.

– То есть в Иркутской области рынок продолжает расти и дальше, – подчеркнул Сергей Алтынников.

Он пояснил, что позитивный тренд в первую очередь связан с изменениями, которые были внесены в программу государственной поддержки ипотечного кредитования для семей с детьми. В частности, если раньше она была доступна только семьям с ребёнком, который родился не раньше 2018 года, то сейчас круг потенциальных клиентов расширился, и в него попадают семьи, где есть два несовершеннолетних ребёнка.

Он добавил, что структура сделок изменилась: если в прошлом году доминировала программа «2020», то сейчас 65% ипотеки на первичном рынке выдаётся по семейной ипотеке.